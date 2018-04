Kulttuuri

Mälkki johti elinvoimaisesti Mahlerin yhdeksännen sinfonian

Gustav Mahlerin

Käsiohjelmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

yhdeksäs ja viimeinen kokonaan valmistunut sinfonia on täynnä kuoleman ja hyvästijätön merkkejä. Ensi tahdeissa kuullaan joukko lyhyitä motiiveja, jotka tunkeutuvat teoksen joka soppeen ja kasvavat surumarsseiksi, musertaviksi iskuiksi, raskaiksi sydämenlyönneiksi ja jäähyväislauluiksi.Sinfonian neljästä osasta kolme päättyy hiljaiseen pirstoutumiseen, joista viimeinen siteeraa Mahlerin laulun sanoja ”Päivä on kaunis noilla kukkuloilla”. Maailman hitain partituurinsivu kestää lähes neljä minuuttia.Susanna Mälkki johti sinfonian päätöksen hiljaisuuden ja pysähdyksen äärirajoilla. Aineettomaksi liukenemisen maagiseen hetkeen saatiin onneksi uppoutua lähes ilman yskijöitä.oli keksitty sinfonian kestoksi 87 minuuttia. Partituurin arvio on 75 minuuttia. Mälkki johti sen noin 80 minuutissa, hiukan nykykäytäntöä nopeammin.Kokonaiskesto ei kerro kaikkea. Mälkin valitsemat tempot herättivätkin eräitä kysymyksiä. Ländler-osan ripeys laimensi hiukan musiikin rouheaa kansan­omaisuutta, ja trio-jakson nykäyksittäinen kiihdytys pakko­tahtiseksi kuoleman­tanssiksi kärsi hätäisyydestä.Rondo-burleski oli niin vauhdikas, ettei loppukiriin enää riittänyt paukkuja artikulaation kärsimättä. Sekä tempo- että dynamiikkakontrasteja olisi saanut koko esityksessä olla enemmän.Kaikki kunnia kuitenkin HKO:lle, joka sinfonian tiheässä kontrapunktiverkostossa seilasi määrätietoisesti, ryhdikkäästi ja väsymättä.Kun Mahlerin aikaisemmissa sinfonioissa melodiat ja vastamelodiat ovat enimmäkseen samaa sukujuurta, yhdeksännessä kontrapunktisten linjojen hahmot, rytmit ja dynamiikat vaihtelevat niin villisti, että jo akustiikan lakien mukaan soiva summa on joka esityksessä erilainen.Mälkin elinvoimainen tulkinta korosti taistelua: ei tässä olla kuolemassa. Heti ensimmäinen nousu paisui elämänuskoiseksi julistukseksi laajoine melodiahyppyineen.Suurimman vaikutuksen kuitenkin teki adagio-finaali. HKO:n jousiston syvä ja leveä laulanta paisui useassa aallossa houkutellen muun orkesterin mukaansa.