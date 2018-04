2000-luvulla Antti J. Jokinen vaikutti Hollywoodissa, viihtyi valokeilassa ja tehtaili musiikkivideoita Beyoncén kaltaisille supertähdille – nykyään hän karttelee julkisuutta viimeiseen asti

Kuka?

Antti J. Jokinen



Syntynyt Nurmijärvellä, asunut Helsingissä, New Yorkissa ja Los Angelesissa.



Opiskeli elokuvaa University of North Carolina School of the Artsissa neljän vuoden ajan.



1990-luvulla työskenteli käsikirjoittajana Music Televisionilla, pelasi koripalloa Torpan pojissa ja perusti Solar Filmsin yhdessä Markus Selinin kanssa.



2000-luvulla ohjasi musiikkivideoita mm. Beyoncélle, Kornille ja Will Smithille.



Ohjannut elokuvat The Resident (2011), Puhdistus (2012), Kätilö (2015) ja Pahan kukat (2016).



Kaksi lasta. Naimisissa näyttelijä Krista Kososen kanssa.



Täyttää 50 vuotta torstaina 26. huhtikuuta.