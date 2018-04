Kulttuuri

HS:n tärppejä Juhlaviikoille 2018

tarjoilee hedonismia, hehkuvaa väriä ja Los Angelesin aurinkoa: kalifornialaistunut britti David Hockney (s. 1937) on maalarina kepeän elämän ylin auktoriteetti. Moni haikaili kateellisena Lontooseen, Pariisiin tai New Yorkiin, joissa kiersi viime vuonna iso Hockney-retrospektiivi. Helsinki saa nyt oman näyttelynsä: Taidehallin näyttely tuo esille maalausten lisäksi piirustuksia ja grafiikkaa. Osa teoksista on British Councilin kokoelmasta, osa taiteilijalta itseltään. Helsingin Taidehalli 18.8.–18.11.ufomainen Futuro-talo täyttää 50 vuotta. Sen kunniaksi taiteilija Mika Taanila (s. 1965) on tehnyt Emma-museon takapihalla seisovaan Futuroon ääni-installaation nimeltä Muovisydän. Emma 17.8.–16.9.juhlaviikkojen järjestämät huippuorkesterien vierailut jatkuvat jo 14. toukokuuta, Musiikkitalon konserttisalissa soittaa Baijerin radion sinfoniaorkesteri kapellimestari Mariss Jansonsin ja viulisti Frank Peter Zimmermannin kanssa. Musiikkitalon konserttisali 14.5.festivaalin avauspäivänä Kansallisoopperalla järjestetään Esa-Pekka Salosen 60-vuotisjuhlakonsertti, jonka esiintyjiin kuuluvat Salosen itsensä lisäksi Paula Vesala, Alan Gilbert ja Matti Salminen, sekä tietysti Kansallisoopperan orkesteri ja kuoro. Kansallisooppera 17.8.sinfoniaorkesteri, kapellimestari Hannu Lintu sekä hurja määrä laulajia esittävät Gustav Mahlerin kahdeksannen sinfonian, jonka lisänimi Tuhannen sinfonia sisältää vihjeen esittäjien lukumäärästä. Tosin rankasti liioitellen. Yleensä esittäjiä on huomattavasti vähemmän, ja nytkin riittää, että salissa on noin 350 esittäjää. Musiikkitalon konserttisali 24.8.kaupunginorkesteri ja ylikapellimestari Susanna Mälkki esittävät Tero Saarinen Companyn kanssa Saarisen uuden koreografian Zimmermann Trion, jonka musiikkina kuullaan Bernd Alois Zimmermannin sellokonsertto. Sello­solistina soittaa Oren Shevlin. Musiikkitalon konserttisali 30.–31.8.Martin Zimmermannin Eins Zwei Drei saadaan tuoreeltaan Suomeen, huhtikuisen Sveitsin ensi-iltansa jälkeen. Huippukokoonpano tarjoilee absurdia komiikkaa esityksessä, joka ammentaa klovneriasta ja fyysisestä teatterista. Kansallisteatteri 18.–19.8.koreografia Live! The Realest MC yhdistää nyky- ja katutanssia. Esityksen teemana on identiteetti afro­amerikkalaisessa yhteisössä. Kansallisooppera, Alminsali 24.–25.8.Black Mambazo tarjoaa ihmisäänen ystävien must-konsertin: Paul Simonin Graceland-levylläkin esiintynyt eteläafrikkalainen mieskuoro voitelee korvat maailman pehmeimmällä sointiöljyllä. Ti 21.8.mausteistaan tunnetuksi tullut americana­bändi Calexico tekee yhä kitarapop-vetoisempaa musiikkia, mutta taso on 20 vuoden jälkeenkin korkea. Siitä todisteena vuodenvaihteessa ilmestynyt kehuttu yhdeksäs albumi. To 23.8.tuo Saimaa-yhtyeen täydessä laajuudessaan Huvilan lavalle esittämään Ylen Urheilu-Suomi sarjaan tehdyt musiikit. Jos olit paikalla 2014, kun sama porukka esiintyi Pepe Willbergin kanssa, tiedät, ettei tätäkään suuruudenhullua keikkaa kannata jättää väliin. To 30.8.muuttaneen kanadalaisen Mélissa Laveauxin nimi ei ole ehkä suomalaisille vielä tuttu, mutta tämän jälkeen on. Omaperäisestä kitaranäppäilytyylistään ja äänestään tunnettu muusikko kertoo folkmusiikin keinoin Haitin tarinan Yhdysvaltain miehityksen alla. Su 2.9.ja Elmun järjestämä Kaivarin konsertti herättää henkiin Kaivopuiston perinteikkään ilmaiskonsertin. Esiintyjinä ovat Maija Vilkkumaa, Von Hertzen Brothers, Litku Klemetti, Töölön ketterä, Isac Elliot, Umo ja Paperi T. Kaivopuisto 19.8.La Fura dels Baus rakentaa hypnoottisen Human Net -verkkonsa Taiteiden yönä. Kor­keassa nosturissa riippuvat ihmiset muodostavat yhdistelmiä. Ihmisverkko toteutetaan tunnetun ryhmän ja helsinkiläisten yhteistyönä. Senaatintori 23.8.