Loistavan veljessarjan sisar sai osakseen pelkkää kurjuutta – Erkkojen mahtisuku vaikeni Hilda-siskosta, joka päätyi kahdesti jätettynä ja mielisairaalan jälkeen köyhien nimettömään nurmihautaan

tuttu hahmo. Leveät luut, jykevä mutta yksityisyyteen kääntynyt, välttelevä olemus. Ilman nutturaa voisi veikata, että kuvassa on Aatos Erkko https://www.hs.fi/haku/?query=aatos+erkko (1932–2012).Läheltä liippaa. Kyseessä on Sanoma Osakeyhtiön edesmenneen suur­omistajan isotäti Hilda Erkko https://www.hs.fi/haku/?query=hilda+erkko , sittemmin Dunajeff.Tästä Hildasta harva on koskaan kuullutkaan.Toimittaja Antti Blåfield https://www.hs.fi/haku/?query=antti+blafield sentään oli, mutta kirjoittaessaan teosta Loistavat Erkot (2014) edes Hildan kuolinvuotta ei tahtonut löytyä mistään. Ja Hilda kuitenkin kuului yhteen Suomen kulttuurihistorian kannalta kaikkein keskeisimmistä sisarus­sarjoista. Niistä, jotka Järnefeldtien, Brofeldtien, Krohnien ja Swanien tavoin olivat luomassa maallemme sen identiteetin.Muut neljä Eerakkalan köyhässä talossa Orimattilassa syntynyttä mutta kuitenkin 1860-luvun nälkävuosista selvinnyttä lasta olivat poikia ja saivat toteuttaa itseään.Hildan vaiettu hahmo jäi vaivaamaan Blåfieldia. Oli otettava selvää, mistä ohittaminen johtui.esikoisen, runoilija J. H. Erkon https://www.hs.fi/haku/?query=j.%E2%80%89h.+erkon tänään ilmestyvä elämäkerta Sydämeen luettavaksi sisältää Helsingin Sanomista muutama vuosi sitten eläkkeelle jääneen Antti Blåfieldin artikkelin Eerakkalan lapsista.Hildan tarina on karu. Se menee näin:Isä on juoppo. Kun äiti kuolee, vain 13-vuotias tytär pannaan emännän hommiin. Toisin sanoen vastaamaan karjasta, ruuanlaitosta ja siivouksesta. Veljet sen sijaan saavat yksi kerrallaan lähteä toteuttamaan tavoitteitaan. Kun myös Hilda myöhemmin yrittää hapuillen sivistyksen pariin, voimat eivät enää riitä. Hän menee karjakkokouluun.Sitten Hilda tapaa huijari- Sergein https://www.hs.fi/haku/?query=sergein , joka tekee konkurssin, livahtaa Amerikkaan ja jättää raskaana olevan vaimonsa Suomeen. Eikä ainoastaan kerran, vaan täsmälleen sama toistui.Kaksi kertaa!Hildan kolmesta lapsesta kaksi kuolee jo pienenä. Maineikkuudestaan huolimatta velkaisten ja keskinäisessä vippikierteessä kitkuttelevien veljiensä elätiksi ajautuneen naisen oma psyykkinen ja fyysinen terveys romahtaa, mistä seuraa passitus Lapinlahden mielisairaalaan.Sieltä kolmas lapsi Martta https://www.hs.fi/haku/?query=martta hänet pelastaa elämän viimeisiksi vuosiksi Kuopioon, jossa hänet lopulta kuopataan köyhien nimettömään nurmihautaan.on kuin Minna Canthin https://www.hs.fi/haku/?query=minna+canthin novelli”, Antti Blåfield toteaa. Siis sukupuolensa tähden alistetun ja nujerretun naisen tarina. Maailma ei anna mahdollisuutta.Blåfield ei mainitse Canthia sattumalta. Jyväskylään päätynyt Hilda todennäköisesti tunsi siellä samaan aikaan asuneen Canthin.”Vaikuttaa siltä, että juuri Hilda – siis tämä vaiettu sisar – oli ensimmäinen linkki ja alullepanija Päivälehden piirin ja ajan merkittävimmän naiskirjailijan sekä yhteiskunnallisen vaikuttajan välillä. Sittemmin Canthista tuli Päivälehden ystävä, osakas, ja ratkaisevassa valtataistelussa hän äänesti Eero Erkon https://www.hs.fi/haku/?query=eero+erkon puolesta.”Venäläinen hallinto lakkautti Päivälehden vuonna 1904. Lehden toimituskunta perusti saman tien Helsingin Sanomat.arvelee, että Kuopiossa Hilda eli viimeiset vuotensa koko lailla omassa henkisessä maailmassaan, ilmeisesti jonkinlaisessa rauhassa.Hän myös eli pidempään kuin neljä veljeään – kai kuin hengittävä varjo, ei heidän näköpiirissään, mutta oletettavasti jossain tietoisuuden tasolla kyllä.”Kun Hilda kuoli sydän­kohtaukseen Kuopiossa vuonna 1937, niin suvun päämieheksi Eero-isän jälkeen noussut Eljas Erkko https://www.hs.fi/haku/?query=eljas+erkko ei välttämättä edes saanut tietää tätinsä kuolemasta”, Blåfield sanoo.Varmaa on ainakin se, että vuosia myöhemmin Hildan Martta https://www.hs.fi/haku/?query=martta -tyttären, siis serkkunsa, kuolemasta Eljas kuuli ensimmäisen kerran lehden kuolin­ilmoituksesta.”Päivälehden arkistossa on Eljaksen Martan pojalle lähettämä kirje, jossa hän ihmettelee, miten kummassa elämä pääsi menemään niin, että omaiset muuttuivat vieraiksi”, Blåfield kertoo.

Eerakkalan viiden sisaruksen yhteisyydestä ei ollut enää jäljellä juuri mitään.”Se ensimmäinen sukupolvi kulutti kerta kaikkiaan yhteisyyden loppuun”, Blåfield summaa.unohtamiseen mahtisuvun piirissä voi vain arvailla.Kenties on niin, että häneen liittyy niin paljon huolta, surua ja ehkä omaisten syyllisyydentunnettakin, että vaalimisen sijasta on ollut helpompi yrittää vain unohtaa.”Käsittääkseni Eero on välittänyt Hildaan liittyvää surua pojalleen Eljakselle, ja Eljas puolestaan omalle pojalleen Aatokselle”, Blåfield tuumii.Hänen mielestään Hildassa tiivistyvä yksinäisyys ja surumielisyys ilmenee näissä kaikissa alenevan polven miehissä: synkkyys, vetäytyminen, eristäytyminen, jopa säikkyys – siis poikkeuksellisen lahjakkuuden sisällä.”Kaikesta menestyksestä ja loistosta huolimatta näiden Erkkojen perusväri on harmaa”, Blåfield luonnehtii. ”Surun taakan läpi he puhalsivat yhteiskunnallisen nousunsa kultaisen ilmapallon.”