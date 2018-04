Kulttuuri

Grouper tuntui vuoroin niin hyvältä ja vuoroin niin pahalta, etteivät kaikki Temppeliaukion kirkon yleisössä k

Yleisö

Grouperin konsertti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On pakko mainita

Pääosin Harrisin laulamat

Kannattaa laittaa

Tavallisesta keikasta

Lopuksi tulee