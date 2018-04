Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa nähdä tänä viikonloppuna

1. Styrox-illuusioita

Yksinkertaista

Forum box (Ruoholahdenranta 3 a) 29.4. saakka pe klo 11–17, la–su 12–16.

2. Cowboy ja ennustaja

Ruotsalainen

Forsblom (Yrjönkatu 22) 20.5. saakka ti–pe klo 11–18, la–su 12–16.

3. Hetkiä ja säätiloja

Kairos

Ham galleria (Eteläinen rautatiekatu 8) 10.6. saakka ti–su klo 11–19.

4. Nyyh!

L3

SIC (Tyynenmerenkatu 6 c) 29.4. saakka ma–pe klo 14–18 ja la–su 12–16.

5. 24 tuntia, jotka katosivat

Aikaprojektit

Huuto (Tyynenmerenkatu 6) 29.4. saakka ti–su klo 12–17.