Kulttuuri

Rockmuusikko Wilko Johnson sai syöpädiagnoosin ja alkoi odottaa kuolemaa – rockiin erikoistunut ohjaaja Julian

Julien Temple

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johnsonin

Temple

The Ecstasy of Wilko Johnson, Teema klo 20.00 ja Yle Areena. (K12)