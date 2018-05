Kulttuuri

Televisio tarvitsee parempaa ohjelmaa

on hyviä for­maatteja, joissa on huono sisältö. Kuten ohjel­mat, joissa kerro­taan, mitä tänään pitää syödä. Studiokeittiössä hymyilevä ammattilainen itkettää munakoisoa valmiiksi mitattujen raaka-aineiden ympäröimänä ja sanoo, että nyt tehdään helppo ruoka.Ei se ikinä ole.Maikkari tuputtaa reseptejä otsikolla Mitä tänään syötäisiin? ja Liviltä tulee tänään Soppa365. Sen ohjelmatiedoissa kehutaan, että ”tutun kalakeiton tuunaa aasialaiseksi muutamalla mausteella ja kookosmaidolla. Keiton kylkeen tehdään helpot ja nopeat chapatti-rieskat”.En varmasti tee.olla sellainen ohjelma kuin Mitä tänään ajateltaisiin?Siinä vakava ihminen katsoo suoraan silmiin ja sanoo, että tänään ajatellaan utilitarismia.Ihminen ei alkaisi paasata. Sanoisi vain, että mitä jos laiva haaksirikkoutuisi. Ja sinulla olisi pelastusvene ja pitäisi valita, poimitko kyytiin kolme vanhusta vai yhden teinin, jotka huutavat apua eri suunnissa. Kaikkien luo ei ehtisi.Niin tätä pähkinää saisi pyöritellä päivällä palaverissa tai illalla kävelyllä.Toisena päivänä vakava ihminen kysyisi tällaista: jos lomamatkalla löytää heti ensimmäisenä iltana hyvän ravintolan, niin onko ok syödä siellä kaikkina iltoina vai pitääkö aina kokeilla eri paikkaa silläkin riskillä, että muut ravintolat ovat huonompia?Kolmantena päivänä ohjelma alkaisi sillä, että ihminen muka havahtuisi sohvalta. Hän haukottelisi ja ihmettelisi, miksi päiväunille on helppo nukahtaa, mutta illalla sängyssä ei tule uni.Mitä sinä arvelet, hän kysyisi katsojalta.ei olisi merkitty mihinkään, vaan se tulisi aina yllätyksenä. Jääkiekon MM-kisojen erätauolla sponsorimainosten sijasta näkyisi yhtäkkiä vakava ihminen. Hän kehottaisi kuvittelemaan tilanteen, jossa katsot avaruusaluksen ikkunasta, miten jättimäinen meteoriitti räjäyttää maapallon. Mitä tunteita se herättäisi?Tykkäisin ohjelmasta. Saattaisin kytätä telkkaria monta tuntia ihan siitä ilosta, että lopulta sieltä tulisi parin minuutin pituinen Mitä tänään ajateltaisiin? Silloin hihkuisin ilosta ja päivittäisin somekanaviani ja tietenkin pohtisin dilemmaa.Mutta chapattia en tee koskaan.