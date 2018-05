Lapsille suunnattu Pipsa Possu -sarja joutui tulilinjalle Kiinassa – verkkopalvelusta katosi yli 30 000 videoklippiä

Kulttuuri

Lapsille suunnattu Pipsa Possu -sarja joutui tulilinjalle Kiinassa – verkkopalvelusta katosi yli 30 000 videok

Kiinassa

BBC:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005125143.html

Kiina