Kulttuuri

Tietokoneet eivät kelvanneet Espoo Ciné -festivaalin avajaiselokuvan ohjaajalle Wes Andersonille – ”Yhden koht

Stuttgart

Melkein kaikki

Animaatioelokuvassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Numerot ovat

Lopputulos

Isle of Dogs Espoo Ciné -festivaalin avajaisnäytöksenä Tapiolasalissa perjantaina klo 19.00. Kaupallisiin elokuvateattereihin se tulee 11.5.