Ruotsin eliitin #metoo-skandaali päättyi täyteen romahdukseen: Kirjallisuuden Nobel-palkintoa ei jaeta tänä vuonna

Kulttuuri

Ruotsin eliitin #metoo-skandaali päättyi täyteen romahdukseen: Kirjallisuuden Nobel-palkintoa ei jaeta tänä vu

Tukholman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin akatemia

DN:n jutun takia

Täsmennetty 10:30: Palkinto on aiemmin jäänyt jakamatta myös 1918 ja 1935.