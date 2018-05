Kulttuuri

Guns N’Roses julkaisee arkistoistaan 49 kappaletta – erikoisalbumin hinta on 834 euroa

Guns N’Roses

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

julkaisee kesäkuun lopussa uuden painoksen esikoisalbumistaan Appetite for Destruction. Sen kalleimmissa versioissa on mukana 49 ennen julkaisematonta kappaletta.Appetite for Destruction ilmestyi alun perin heinäkuussa 1987, ja sitä tuli yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista rockalbumeista. Levyä on myyty tähän mennessä noin 30 miljoonaa kappaletta.julkaistavat ylimääräiset kappaleet ovat peräisin varsinaista levytystä edeltäneestä äänityssessiosta vuodelta 1986. Ne ovat enimmäkseen demoversioita albumille päätyneistä kappaleista.Mukana on myös varhaisia sovituksia yhtyeen tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvasta November Rainista, joka julkaistiin vasta Use Your Illusion -albumilla vuonna 1991.Appetite for Destructionin uusintapainoksen runsain versio sisältää alkuperäisen albumin useina eri miksauksina, uudelleen masteroituna ja eri formaateissa. Lukemattomilla oheistuotteilla höystetty erikoispainos maksaa 999 dollaria eli 834 euroa.julkaisemattomat kappaleet ovat mukana myös hieman vaatimattomammassa 150 euron versiossa. Lisäksi levystä myydään tavanomaista uudelleen masteroitua uusintapainosta.Guns N’Rosesin on huhuttu valmistelevan myös kokonaan uutta levyä, mutta tietoa ei ole vahvistettu.Yhtye esiintyi Suomessa kesällä 2017, ja se tekee Euroopan kiertueen myös tänä kesänä. Lähin konsertti on Tallinnan laululavalla 16. heinäkuuta.