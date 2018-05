Kulttuuri

Nämä näyttelyt tänä viikonloppuna kannattaa Helsingissä nähdä

1. Arvot ja käsitteet

Otto Karvonen

Belief System 20.5. saakka Galleria Heinossa (Uudenmaankatu 16–20). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

2. Pahvilaatikko poikineen

Maija Närhisen

More is more 20.5. saakka Galleria Sculptorissa (Etelä­ranta 12). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

3. Jotain itsensä näköistä

On vaikea

Everything Else 27.5. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

4. Valtamerten vaahtopäät

Vaikka

Eight Notes on Oceanic Feeling 27.5. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti, ke, pe 11–17, to 11–18, la–su 12–16.

5. Sisäistä valoa

Eric Freemanin

Eric Freeman 20.5. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 5). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.