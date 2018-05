Kulttuuri

Florent Schmittin sävellyksistä tihkuu upottavaa aistillisuutta, sotaisia vaskia ja kiemurtelevaa orientaalisu

Ranska­lainen

(1870–1958) ansaitsee tulla esiin noste­tuksi tunnetumpien säveltäjänimien katveesta. Balettimusiikista Antoine et Cléopâtre koostetut kaksi orkesterisarjaa (1920) soivat persoonallisesti samassa ajan hengessä, jonka nurkkapaaluja ovatjaAistillinen pehmeys ja kiemurteleva orientaalisuus vuorottelevat sotaisten vaski­fanfaarien ja orgastisten hyökyjen kanssa.Sinfonia nro 2 (1957) leikkii sävelillä abstraktimmin, uusklassisesti hiukantapaan. Sointi on raikastunut, melodinen ornamentiikka suorempaa ja rytmit oikuttelevampia.Hitaissa osissa, baletin yömaisemissa ja sinfoniassakin, Schmitt tavoittaa turhasta riisutun ja koskettavan tunnelman.johtama BBC:n sinfoniaorkesteri on parhaimmillaan viipyilevän musiikin upottavassa väreilyssä. Tanssiorgian äkkipurskeista jäävät viimeinen terä ja huohotus hivenen vajaiksi.