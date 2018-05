Yksi viisuvoitto ei riittänyt, Alexander Rybak haluaa toisen – vaikka hänelle on käynyt kuten kaikille viime vuosien voittajille

Kulttuuri

Yksi viisuvoitto ei riittänyt, Alexander Rybak haluaa toisen – vaikka hänelle on käynyt kuten kaikille viime v

Lissabon

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alexander

Rybakin

Euroviisuihin

salissa

Tänään viisuissa kannattaa seurata heitä

Suomen

1.

2.

3.

4.