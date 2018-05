Kulttuuri

HS:n kuvataide­kriitikot arvioivat erikseen suomalaisen kuva­taiteen lupaukset – molemmat kriitikot lumosi yks

Timo Valjakka: Kineettinen veistos pysäyttää

En varmasti

Muistan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harri Mäcklin: Sculptor-veistos veistää itseään

Viime vuoden

Viime vuosina

Kuvan Kevät 3. kesäkuuta saakka Exhibition Laboratoryssa (Merimiehenkatu 36), Project Roomissa (Lönnrotinkatu 35) ja entisessä Amos Andersonin taidemuseossa (Yrjönkatu 27). Ti–su 11–18. Vapaa pääsy.