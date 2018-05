Kulttuuri

Ennakkosuosikit Ruotsi ja Norja lunastivat paikan viisufinaaliin – katso koko tuloslista

Lissabon.

Euroviisujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina finaalipaikan saivat

Torstaina semifinaalissa putosivat