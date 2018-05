Kannattaako Euroviisut voittaa? Voiton ainoa huono puoli on ollut suomalaisten langettama loputon häpeä, sanoo Lordi Tomi Putaansuu

Kulttuuri

Kannattaako Euroviisut voittaa? Voiton ainoa huono puoli on ollut suomalaisten langettama loputon häpeä, sanoo

Lissabon

”Voit näyttää Lordin kuvan Pohjois-Norjan vuonoilla tai Italian kengänkärjessä, ja kaikki tietävät, kuka kuvassa on.”

Sitten

”Viimeiset kymmenen vuotta meitä on Suomessa vain hävetty.”

Viisuvoiton

”Kun kerron, että ei me olla mitään lopetettu, ihmiset ovat ihan että aijaa!”

Euroviisuissa

”Maksoimme viisuista sellaisen hinnan, ettemme tietyissä piireissä tule ikinä saamaan kunnioitusta.”