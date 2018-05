Kulttuuri

Natsien naisten­lehdet ylistivät käteviä perheen­äitejä – ja suomalaisia naisia

Millainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tein

oli äitienpäivä vuonna 1942 natsi-Saksassa?Äitejä kiiteltiin ja kukitettiin. Vaaleatukkaiset lapset halasivat hymyileviä äitejä. Juhla-aterialla syötiin sellerisoppaa, keitettyä maksaa ja raparperikakkua.Tämä käy ilmi NS-Frauenwarte-lehdestä, joka oli natsipuolueen virallinen naistenlehti. Se perustettiin vuonna 1932 ja jatkoi alkuvuoteen 1945 asti.Saksalaisäitejä ei ollut koskaan aiemmin glorifioitu tällä tavalla. Jotkut tutkijat puhuvat jopa natsien ”äitikultista”.Natsit tosiaan juhlivat äitejä ennennäkemättömällä tavalla – äitienpäivästä tuli pian natsien valtaannoustua kansallinen juhla ja virallinen vapaapäivä. Naisille, joilla oli vähintään neljä lasta, alettiin myöntää Mutterkreuz-kunniamerkkejä.Natsien ihanneperhe oli kinderreich. Aggressiivisen väestöpolitiikan tarkoituksena oli saada kansakunta kasvuun.Perhe oli tärkeässä asemassa propa­gandassa ja käytännön tasollakin. Morsiusparit saivat valtiolta edullista lainaa. Tytöille opetettiin koulussa äidin rooli tärkeyttä. Natsien naisjärjestö piti ympäri Saksaa ­äitikursseja. Imettämisestä palkittiin, abortista rangaistiin.Naisten ylistäminen on toki ollut yleistä muissakin sotaa käyvissä maissa – niin tehtiin toisen maailmansodan aikana myös Amerikassa ja Neuvostoliitossa, ja usein juuri naistenlehtien kautta.taannoin jatko-opintoja Berliinin Freie Universitätissä, ja tutkimuskohteenani olivat natsien naistenlehdet. Aihe on Saksassakin vähän tutkittu, kuten naisten historia sota-aikana muutenkin.NS-Frauenwarte oli lehdistä merkittävin. Siitä tuli lyhyessä ajassa Saksan suurin naistenlehti, jolla oli parhaimmillaan yli 1,4 miljoonan levikki. Lehden perusti kansallissosialistinen naisliitto NS-Frauenschaft, ja järjestö toimitti sitä ilmaiseksi jäsenilleen.Juuri äitienpäivänumerot ovat Frauenwarte-lehdissä erityisen ”vaikuttavaa” luettavaa – niissä on sivu toisensa jälkeen ylistystä saksalaisille naisille ja heidän saavutuksilleen, esimerkiksi tiedenaisille. Sankarinainen piti huolta suurperheestä ja auttoi sotaponnisteluissa.Frauenwarte heijastelee hyvin myös natsien naiskuvaa. Ihannenainen oli reipas, tervehenkinen ja luonnollisen kaunis. Hän ei juonut eikä tupakoinut.Historioitsija Wendy Lowerin https://www.hs.fi/haku/?query=wendy+lowerin mukaan kunnon natsinainen ei maalannut kynsiä tai käyttänyt huulipunaa, ei värjännyt hiuksia tai ollut liian laiha. (Olihan kansainvälinen kosmetiikkateollisuus pitkälti juutalaisten, kuten alunperin puolanjuutalaisen Helena Rubinsteinin https://www.hs.fi/haku/?query=helena+rubinsteinin käsissä.)Muitakin ulkomaisia vaikutteita paheksuttiin. Natsit yrittivät perustaa oman, ”saksalaista tyyliä” edustavan muotihuoneen Berliiniin vuonna 1933. Avajaisissa oli läsnä ”maan äiti” Magda Goebbels https://www.hs.fi/haku/?query=magda+goebbels – mutta siitäkään ei ollut apua. Saksalaisnaiset halusivat mieluummin seurata Pariisin ja Lontoon trendejä.

Frauenwartessa

Natsi-Saksaa

Vielä

Kirjoittaja opiskeli Berliinissä Helsingin Sanomain Säätiön apurahalla.