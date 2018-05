Estrid Ericsonin kukkiva perintö on kestänyt kohta sata vuotta: sinnikäs nainen loi designyrityksen, joka yhä haluaa pitää kotimaan käsityöläisiä leivässä

Kulttuuri

Estrid Ericsonin kukkiva perintö on kestänyt kohta sata vuotta: sinnikäs nainen loi designyrityksen, joka yhä

Tukholma

Anekdootteja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puhe

Kolmikymppisenä

”Ruotsissa

Opiskelujensa

Lukuisilla

Estrid Ericsonista

Vaikka

Anita L. Du Rietz: Skönhet till Vardags, Estrid Ericson och Svenskt Tenn, julkaistaan 22.5. Lähteitä myös: Svenskt Tenn sedan 1924 (2014) ja Estrid Ericson: Orkidé i vinterlandet (1989). Svenskt Tenn -näyttely Didrichsenin taidemu­seossa 25.5. alkaen ja Hanasaaressa 25.5. alkaen.