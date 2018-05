Kulttuuri

Alku naurattaa silmittömästi, sitten vimmaisen ivan veto hyytyy – Turo Kuninkaan ensimmäinen romaani paljastuu

ensimmäinen romaani Välityö alkaa säkenöiden. Nauran koko ajan. Nulikkamaisen täyteen ahdetuissa, pikkunäppäriä vertauksia pulppuavissa virkkeissä pilkataan konsulttijargonia heti ensi sivuilta.Bisnesvalmentajien liirumlaarumista on toki otettu ilo irti kirjallisuudessa siitä asti, kun helppoheikkien armeijat astelivat hämmentyneiden työporukoiden eteen 1990-luvulla.Mutta Kuninkaan ivassa on tuoreutta ja vimmaa.Joni Suula piirtää fläppitaululle sydämiä, puhuu elämisestä tässä ja nyt ja kertoo omasta oivalluksen hetkestään tokiolaisen pilvenpiirtäjän ylimmässä kerroksessa, ”neonpellon” yllä.Minkä jälkeen hän katsoo kelloaan ja nakkaa tussin menemään. Viimeinkin pääsee lounaalle!Minulla ei ole mitään hajua, miten mikään tästä tulee liittymään yhtään mihinkään, mutta veto on hurja ja älynväläyksiä satelee.veto hiipuu. Nauru hyytyy. Romaani alkaa maistua siltä, miltä se näyttää: sillisalaatilta.Välityötä on mainostettu työelämän ruumiinavauksena, mutta lupaavan alun jälkeen analyysi ei etene. Sen sijaan tarjolla on vaihtelevan laatuisia variaatioita ensimmäisen sadan sivun aikana keksityistä vitseistä ryyditettyinä todella ummehtuneilla sukupuolirooleilla.Naisten esineellistämisen perusteeksi ei minusta riitä se, että teksti on olevinaan satiiria.Hekottelun seassa kulkee paikoin koskettava romanttinen tarinalinja, joka jää jahkailun asteelle kuten muutkin kirjan kehitelmät.on samanlaista hysteeristä pikkutarkkuutta kuinproosassa jaO:ssa. Yksityiskohtaiset, etenkin DFW:n mieleen tuovat tenniskuvaukset ovat sinänsä ihan hauskoja. Vahvoilla Kuningas onkin silloin, kun hän tarttuu lillukanvarteen ja antaa moponsa keulia kunnolla.Parhaimmillaan hän on ihmisten tyypittelyssä. Sitä piisasi jo lyhytproosaesikoisessa Työkalupakki (2008).Välityössä Kuningas yrittää kyllä nostaa peilin yhteiskuntamme kasvojen eteen, että katso nyt, mikä pelle sinusta on tullut. Valitettavasti peili on iso ja pitelijän kädet tutisevat.Joko siksi, että omat jutut naurattavat liikaa, tai siksi, että kirjallinen muskeli ei riitä. Joka tapauksessa kuvasta ei oikein saa selvää.Lopulta romaani on vain Työkalupakin runsaampi versio: enemmän lokeroita, vitsejä ja tarinaa.Sen verran lahjakkaasta kirjoittajasta on kyse, että täysosumaa sopii odotella. Välityö ei sellainen ole.