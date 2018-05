Kulttuuri

Deadpool 2:ssa tuoksuu 90-luvun teinihiki

Suurin

Deadpool 2. Ohjaus David Leitch, pääosissa Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, Julian Dennison. 119 min, K-16.**Supersankarifilmien päättymättömässä virrassa parin vuoden takainen Deadpool erottui edukseen kahdesta syystä. Toinen oli K-16 -ikäraja, jonka ansiosta elokuvassa nähtiin lajityypille harvinaisen ronskia murhaamista ja kikkelivitsejä, toinen oli neljättä seinää rikkova anarkistinen huumori.Jatko-osan jälkeen on entistä selvempää, että Deadpoolin leikkisä sävy ja splatter-henkinen väkivalta naamioivat lopulta hyvin tavanomaisen supersankaritarinan. Kakkososa ei vie konseptia suuntaan tai toiseen, vaan tyytyy toistamaan toimiviksi todetut pelikuviot. Tällä kertaa temppu on jo tuttu, vitsit ovat osin vanhoja, ja uuden lumo on hälventynyt.alias Deadpool on palkkasoturi, joka erinäisten ihmiskokeiden seurauksena paranee vammasta kuin vammasta, vaikka kappaleiksi revittynä. Hän on myös maailmassaan ainoita hahmoja, jotka tajuavat elävänsä sarjakuvaan perustuvaa elokuvaa, ja tämä metatason kommentointi on huumorin pääasiallinen käyttövoima.Onnettoman käänteen seurauksena Deadpool etsii elämälleen suuntaa ja ottaa tehtäväkseen pelastaa epäonninen mutanttiorpo Russell tulevaisuudesta saapuneen Cablen murhanhimoisista kynsistä. Tarinassa on parodian aineksia, mutta käsikirjoitus tyytyy osoittelemaan omia kliseitään tietävän silmäniskun kera.Monet elokuvan hahmoista ovat Marvel-kustantamon 1990-luvulla suositusta X-Force-sarjasta, joka oli kirjoittaja-piirtäjäkäsialaa. Sittemmin yhtenä historian huonoimmista piirtäjistä pidetty Liefeld toi sarjakuviin oman hypermaskuliinisen tyylinsä ja mukarankkan väkivaltahuumorin, joita Deadpool 2 valitettavan usein emuloi. Ajoittain tuoksahtaa 90-luvun teinihiki.Ja siltikään elokuva ei ole täysin onneton, vaan suurilta osin ihan nautittava toimintakomedia. Uusista hahmoistanäyttelemä Domino uhkuu tyylikästä itsevarmuutta, uusiseelantilainen lupauson sympaattinen teinimutantti japarodioi Cablena omia kovisroolejaan. John Wick ja Atomic Blonde-elokuvien ohjaajaloihtii jälleen esiin muutaman taiturimaisen taistelujakson.kiitos Deadpool-elokuvien olemassaolosta kuuluu kuitenkin kanadalaisnäyttelijä, joka on syntynyt punahuppuisen suupalttisoturin rooliin. Hänen taukoamaton läpänheittonsa kannattelee läpi suvantovaiheiden.