”Mikä on hyvästä kanoille, on hyvästä meille”, uskoo Koen Vanmechelen, joka risteyttää taideprojektissaan erirotuisia kanoja ympäri maailmaa ja esittäytyy nyt Mäntässä

Kulttuuri

”Mikä on hyvästä kanoille, on hyvästä meille”, uskoo Koen Vanmechelen, joka risteyttää taideprojektissaan erir

Taidenäyttelyissä

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koen Van­mechelen

Vaikka

Mutta

Koen Vanmechelen Serlachius-museo Göstassa 19.5.–16.9.