Jo pelkkä ajatus matkailusta avartaa – eikä tämä sovellus sisällä lentomatkailun väistämättömiä harmeja

on kiehtonut minua lapsesta asti. Aluksi en tosin tiennyt sitä, koska asuimme maalla, jossa ei ollut liikennettä. Joskus olin yötä isovanhempien luona Hyvinkäällä. Saatoin maata hereillä ja kuunnella ulkoa kuuluvia autojen ääniä­ ja Hyvinkään sammumatonta sykettä.Ulkona tapahtui jotain jännittävää.Kouluikäisenä Lahdessa kuuntelin kesäiltaisin avoimesta ikkunasta, kuinka Hennalan tasoristeyksen kellot soivat. Ilma haisi soraharjulta ja männyltä. Pian kuului junan ääni. Siellä ihmiset kiisivät kohti vielä Hyvinkäätäkin sykkivämpää Helsinkiä tai ainakin Riihimäkeä.näen hyvällä ilmalla ikkunasta, kuinka lentokoneet laskeutuvat kohti Helsinki–Vantaata. Äly­puhelimen Flightradar-sovelluksella voin tarkistaa, mistä kone on tulossa.Flightradar on maailman lento­liikennettä reaaliaikaisesti seuraava verkkosivusto, josta on myös mobiilisovellus. Kun suuntaa puhelimen tai tabletin kameran kohti taivasta, näytölle ilmestyy merkki lento­koneen kohdalle. Flightradarilla on hyötykäyttöäkin, mutta tavalliselle ihmiselle se on kiehtova lelu.Niinpä yritän tähyillä puhelimen kameralla ylemmäs taivaalle. Aina joskus näytöltä löytyy eri suuntaan lentävä kone: Lufthansan lento Frankfurtista Osakaan tai Air France Charles de Gaullelta Tokion Naritaan.Flightradaria tihrus­taessani itsessäni toistuvan käyttäytymismallin. Nyt jäävät nimittäin Hyvinkää ja Helsinki pahasti jalkoihin sykeasiassa.En ajattele, että lentokentälle meno on lähes aina vaivalloista ja check-iniin, baggage dropiin ja turvatarkastuksiin jonottaminen hidasta ja stressaavaa.Itse koneessa on ahdasta, ja hyvällä tuurilla saa itsensä asentoon, jossa saa nukuttua tuo­kion. Käytetyn ilman hengittäminen aiheuttaa päänsärkyä.Perillä on edessä pitkä jono passin­tarkastukseen, matkatavaroiden odottelua ja uusi vaivalloinen matka lentokentältä jonnekin. Kaiken lisäksi moni koneessa olija lentelee todennäköisesti vain huvikseen lomamatkalle. Maapallo voisi paremmin, jos he jäisivät kotiinsa.Mutta jos taivaalta löytyisi vielä vaikka Kiinaan menevä kone?