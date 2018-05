Kulttuuri

Cirko-festivaalin pääesiintyjä oli kuin pienen budjetin Cirque du Soleil – esitys viihdytti muttei yllättänyt

pääesiintyjältä on tottunut odottamaan jotain huikeutta ja yllättävyyttä. Tänä vuonna kolumbialainen Circolombia kyllä viihdytti esityksellään Acéléré mutta ei jättänyt järisyttäviä jälkipuistatuksia.Circolombiaa täytyykin lähestyä hieman toisesta näkökulmasta. Se on syntynyt sirkuskoulusta Circo Para Todos eli sirkusta kaikille. Sen lähtökohta on sosiaalisessa sirkuksessa eikä neuvostoliittolaiseen tai kiinalaiseen tyyliin piiskaavan täydellisestä virtuoosisuudesta.Kollektiivisuus huokuu esityksestä, ryhmä on yhtä. Siihen kuuluvat niin sirkustaiteilijat kuin laulajat. Musiikilla nimittäin on suuri rooli esityksessä. Acéléré on kuin musiikillinen varietee.Se elää ja hengittää kolumbialaisissa rytmeissä ja laulussa. Suomalaiskatsojaa tietenkin auttaisi, jos tietäisi, mistä lauletaan.luvataan alussa huikean, Kansallisteatterin yläaitiosta tehdyn järkyttävän salto mortale -hypyn myötä kohti pimeyttä. Jännite on synnytetty, mutta sen jälkeen se pian lurpsahtaa. Teoksessa ei ole juonta eikä oikein dramaturgiaakaan.Ollaan periaatteessa perinteisessä sirkuksessa, jossa yksittäiset ja erilliset numerot seuraavat toisiaan ilman kehyskertomusta.Yhtään halveksimatta sirkuksen konventioita nämä numerot ovat tietysti niitä, joilla saadaan yleisö varpailleen. Kun esityksen rakenteen ymmärtää, alkaa automaattisesti odottaa sitä show stopperia. Missä vaiheessa tulee se huikein kohta?Vertikaaliköysillä tehdään numeroa tuoreuttava kolmen henkilön combo, tietysti pakollisine helikopteri-pudotuksineen. Pariakrobatia ja pyramidit ovat sirkuksen perusmateriaalia, mutta komeasti ne tehdään.Pilvikeinu näyttää rämäpäiseltä ja saa yleisöstä varmasti huokauksia ellei peräti kauhun kirkaisuja. Voltit venäläisellä aisalla ja vipulaudalla ovat niin ikään parasta materiaalia, mitä minkä hyvänsä sirkuksen voisi kuvitella ylpeydellä esittävän.lomassa nähdään katutanssia ja kuullaan räppäystä. Idea ja esityksen sideaine syntyykin niistä.Tämä on eräänlaista katujen kolumbialaista pienen budjetin ”Cirque du Soleilia”. Tehdään niin hyvin kuin pystytään, niillä materiaaleilla mitä on annettu. Ei koreilla lavasteilla eikä prameilla kostyymeillä ja meikeillä. Päällä on ankeaa beigeä ja harmaata t-paitaa.Mutta ylpeänä mennään. Jos ei riitä, menkää muualle.Ja kyllä, riitti minulle. Jos nyt ei yllättänytkään.