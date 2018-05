Ruotsinmuslimi Johannes Anyuru halusi kirjoittaa hauskan kirjan, mutta lopputuloksessa fasistinen Ruotsi pakkosyöttää muslimeille sianlihaa, Muhammed-pilakuvia ja hermomyrkkyä

Kulttuuri

Ruotsinmuslimi Johannes Anyuru halusi kirjoittaa hauskan kirjan, mutta lopputuloksessa fasistinen Ruotsi pakko

Göteborg

Viisailla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjan

Anyurun

Anyuru

Pssst... Juttukeikan kulisseissa