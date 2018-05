Elokuvien miespuoliset parivaljakot muuttuivat jätkäporukoiksi – nykykomedioissa korostuu tietyn kaveriporukan välinen ystävyys

Kulttuuri

Elokuvien miespuoliset parivaljakot muuttuivat jätkäporukoiksi – nykykomedioissa korostuu tietyn kaveriporukan

parivaljakot kuuluvat komedioiden peruskuvastoon.Sellainen löytyy myös kotimaisesta klassikkofarssista Tulitikkuja lainaamassa (1938), joka kertoo Ihalaisen ja Vatasen pitkäksi venähtäneestä tulitikkujenhakureissusta.Elokuvaa on kiva verrata nykykomedian edustajaan Napapiirin sankareihin (2010). Kyseessä on eräänlainen toisinto samasta aiheesta. Tulitikkujen sijaan hakusessa on digiboksi. Mutta elokuvien välillä on myös ratkaiseva ero.Ihalaisen ja Vatasen, Lapatossun ja Vinskin sekä Pekan ja Pätkän muisto tuntuu jo ­hieman haalistuneen. Napapiirin sankareissa ei nimittäin ole pääosassa enää parivaljakko vaan kokonainen kaveriporukka.Sama pätee myös moniin muihin tämän päivän Suomi-komedioihin, kuten Kulman poikiin (2012) ja Luokkakokoukseen (2015).korostuu nykyaikainen sosiaalisuus, ryhmäytyminen, tietyn kaveriporukan välinen ystävyys. ­Tulitikkujen aikana ihmiset elivät pienemmissä piireissä. ­Ystäviä ja tuttavia oli vähemmän. Nykyaikana ihmisten elinpiiri on laajentunut, joten sosiaalisia suhteitakin on enemmän.Parivaljakoiden ja jätkäporukoiden väliin mahtuu myös kolmas vaihe, jossa kotimaisten komediaelokuvien pääosissa seikkailivat yksilölliset sankarit, kuten Uuno Turhapuro, Vääpeli Körmy ja Pekko Aikamiespoika. Kärjistäen voisi sanoa, että hahmoissa on häivähdys 80-luvun individualismia.