Norsunluurannikon Lauryn Hill, Malin Jimi Hendrix ja jalkapallon MM-kisojen huippumuusikot – Nämä 4 kansainvälistä artistia näet ilmaiseksi Helsingissä viikonloppuna

Kulttuuri

Norsunluurannikon Lauryn Hill, Malin Jimi Hendrix ja jalkapallon MM-kisojen huippumuusikot – Nämä 4 kansainväl

Saisiko

Etelä-Afrikan Haloo Helsinki

Freshlyground lauantaina klo 18 Savanni-lavalla.

Arabinuorison suosikit

47Soul lauantaina klo 20 Savanni-lavalla.

Tuhansien tarinoiden harpisti





Abou Diarra ei ole jostain syystä saavuttanut vielä yhtä suurta arvostusta ja näkyvyyttä kuin monet malilaiset virkaveljensä. Mutta hänestä takuulla kuullaan vielä.



Diarra kun ei ole vain taitava instrumentalisti. Hän on myös upea laulaja. Äänestä kaikuu kaikki se tuska ja kokemus, jota elämän varrelle on mahtunut. Tätä tarinankertojaa todella kannattaa hiljentyä kuuntelemaan.



Abou Diarra sunnuntaina klo 14 Savanni-lavalla. .



Karismaa Norsunluurannikolta

Dobet Gnahoré https://www.hs.fi/haku/?query=dobet+gnahore on taatusti yksi karismaattisimmista esiintyjistä, joita Suomessa on nähty. Norsunluurannikolta lähtöisin oleva taitava laulajatar yhdistää esityksissään tanssia, lyömäsoittimia, teatterin elementtejä sekä voimakasta ja sielukasta laulua jopa seitsemällä eri kielellä.



Laulajatarta on kuvattu yhdistelmäksi, joka koostu Lauryn Hillin https://www.hs.fi/haku/?query=lauryn+hillin energiasta, India.Arien https://www.hs.fi/haku/?query=india.arien tiedostavuudesta ja Erykah Badun https://www.hs.fi/haku/?query=erykah+badun mystisyydestä.



Gnahoré lähti pakoon sisällissotaa vuonna 1999 ja löysi uudeksi kodikseen Ranskan. Afrikka kuuluu musiikissa silti edelleen vankasti. Laulut vaihtelevat balladeista tanssittavaan musiikkiin ja lukuisiin erilaisiin Afrikan tyyleihin.



Sanoissa on vahva yhteiskunnallinen ote, mutta kevyt ja valoisa juhlimisaspektikin on vahvasti läsnä.



Dobet Gnahoré palkittiin vuonna 2006 BBC Radio 3:n maailmanmusiikkipalkinnolla. Vuonna 2010 hän voitti parhaan urban/alternative-esityksen Grammyn yhdessä India.Arien kanssa kappaleella Pearls.



Tässä kuussa julkaistu uutuuslevy Miziki juhlistaa Afrikan yhtenäisyyttä, naisia ja nuoria.



Voit kuulla uutuuslevyn nimikappaleen oheiselta videolta:





Dobet Gnahoré sunnuntaina klo 18 Savanni-lavalla.