Nuoret koulutetut naiset marssivat nyt Afrikan kirjallisuuden huipulle – Annamme äänen vaiennetuille, sanoo Helsingissä vieraileva nigerialaiskirjailija Ayòbámi Adébáyò

Kulttuuri

Nuoret koulutetut naiset marssivat nyt Afrikan kirjallisuuden huipulle – Annamme äänen vaiennetuille, sanoo He

Ilman toivoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Baileys-palkinto

Tekijä luonnehtii

Kovin vähiin

Taitavasti

Kenraalit

Ajatuksesta

Adébáyò

Saksassa

Laura Lindstedt haastattelee Ayòbámi Adébáyòa englanniksi Savoy-teatterissa la 26.5. klo 13.