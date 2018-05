Terhi Kokkonen purkaa Vain elämää -kohun aiheuttamia tuntoja yhtyeensä uudessa kappaleessa: ”Oon kivierämaa kun mua käsketään itkemään”

Kulttuuri

Terhi Kokkonen purkaa Vain elämää -kohun aiheuttamia tuntoja yhtyeensä uudessa kappaleessa: ”Oon kivierämaa ku

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Siinä

Terhi

Kokkonen

Vain elämää -sarjaa esittävä Nelonen ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.