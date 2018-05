Tanskalainen Kim Leine kuului Jehovan todistajiin, oli kuolla Grönlannissa huumeisiin ja päätti lopulta alkaa kirjailijaksi – Nyt hän teki romaanijärkäleen Suomen sisällissodasta

Kulttuuri

Tanskalainen Kim Leine kuului Jehovan todistajiin, oli kuolla Grönlannissa huumeisiin ja päätti lopulta alkaa

Aikamoinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itse asiassa

Vapautuakseen

Kirjailija

Vaikka

Kim Leine: Kuilu (Afgruden). Suom. Katriina Huttunen. Tammi. 733 s.