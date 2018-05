”Mene ulkomaille, jätä egosi matkalaukkuun ja ala hommiin” – Suomessa vierailevat kansainväliset tekijät neuvovat, kuinka muotimaailmassa menestytään

Kulttuuri

”Mene ulkomaille, jätä egosi matkalaukkuun ja ala hommiin” – Suomessa vierailevat kansainväliset tekijät neuvo

Fashion in Helsinki

Camille Bidault-Wadding­ton

https://www.hs.fi/haku/?query=juergen+tellerin

Miten uusi suunnittelija voi saada vaatteitaan tärkeisiin julkaisuihin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suomalaisten vaatteet ovat paljon kiinnostavimpia kuin Ruotsissa tai Tanskassa.”

Irlantilainen

Kuinka muotisuunnittelijan tulisi viestiä itsestään ja mallistostaan?

”Suunnittelijan pitää yhä osata kertoa, mitä on tekemässä ja miksi.”

Ukrainalainen

”Nuoret suunnittelijat ovat hemmoteltuja.”

Felipe Oliveira Baptista

Miten voitto Hyéresin kaltaisessa merkittävässä muotikilpailuissa käännetään uraksi muotimaailmassa?

”Pitää miettiä, miksi joku kiinnostuisi uudesta vaatemerkistä.”

Haastateltavat olivat puhujina Fashion Seminar 18 -muotiseminaarissa, jonka järjestivät Aalto-yliopisto ja Helsinki New.