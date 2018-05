Poptähti Kylie Minogue täyttää 50 vuotta – Näin australialaisesta naapurintytöstä tuli valoisan hömppäpopin kuningatar, homoikoni ja nyt myös countrytähti

Kulttuuri

Poptähti Kylie Minogue täyttää 50 vuotta – Näin australialaisesta naapurintytöstä tuli valoisan hömppäpopin ku

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Musiikkisivusto

Taylor Swiftin

Mutta

Tuottajakolmikon

1990-luku

Uusi vuosituhat

2010-luvulla

Minoguella