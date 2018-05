Suomalaisinnovaatio tuo elokuvista tutut efektit teatteriin – Vesa Vierikko ja Malla Malmivaara näyttelevät digitaalisesti, laserit luovat illuusioita

Kulttuuri

Suomalaisinnovaatio tuo elokuvista tutut efektit teatteriin – Vesa Vierikko ja Malla Malmivaara näyttelevät di

Teatteri

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Digitaalisten

Dracula – Pahan synty ja tuho ensi-illassa Savoy-teatterissa 12.9.2018.