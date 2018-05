Kulttuuri

Morrisseyn vihjailu Suomen-vierailusta oli totta: indieveteraani esiintyy Helsingissä heinäkuun lopussa

Morrissey

Laulaja

esiintyy Helsingissä heinäkuun lopussa.Viime aikoina lähinnä poliittisilla kommenteillaan uutisissa ollut indierockin veteraani ja entinen The Smiths -yhtyeen solisti tekee keikan Helsingin jäähallissa 21. heinäkuuta.Kyseessä on niin sanottu black box -konsertti, mikä tarkoittaa, että hallin sivu- ja päätykatsomot on rajattu verholla pois, ja yleisöä otetaan vain permannolle seisomapaikoille.vihjasi heinäkuisesta Suomen keikasta jo huhtikuussa oman verkkosivunsa haastattelussa.Haastattelu herätti huomiota Morrisseyn maahanmuuttoa ja EU:ta vastustavien lausuntojen takia.Edellisen kerran Morrissey nähtiin Suomessa Flow-festivaalilla elokuussa 2016.Heinäkuun konsertin lipunmyynti alkaa maanantaina 4.6..