Teoston toimitusjohtaja sai potkut 17 vuoden jälkeen – HS esitteli uudelle johtajalle lukijoiden kysymyksiä tekijänoikeuksista, näin hän vastasi

Lukijan kommentti: ”Eiköhän tässä ole kyse siitä, että kyseinen organisaatio ei ole kyennyt uusiutumaan ja adaptoitumaan 2010-luvulle jossa ’se juttu’ ei enää ole fyysinen äänitallenne. Oikeastaanhan Teostoa on viime vuodet rahoittanut kaikki Suomessa toimivat tv-yhtiöt, ei niinkään äänitallenteet tai radio. Teostolla ollaan sitä mieltä, että telkussa soiva musiikki on miljoonien arvoista ja että liikkuva kuva on ikään kuin sivuseikka. No, telkkuyhtiöt tajuavat viimeinkin haastaa kun niilläkään ei mene häävisti mainosmyynnin laskiessa ja Netflix-tyyppisten toimijoiden rantautuessa Suomeen. Siinä vasta huvittava näky kun Teoston arrogantit neuvottelijat kultakantisine läppäreineen sepustavat tarinaansa netflixin ja googlen juristeille. Se on menoa nyt!”

Lukijan kommentti: ”Teostolla on kyllä kumma rooli suomalaisessa yhteiskunnassa: veronomainen teostomaksu, joka automaattisesti siirtyy tilille, mutta silti siihen vaaditaan 75 henkilön organisaatio. Lisäksi maksuperusteista artisteille on vaikea saada selkoa. Mikä mahtaa olla hyötysuhde?”

Lukijan kommentti: ”Ristiriidat eivät koske pelkästään Suomea, tai Teostoa varsinkaan. Perusongelma lienee oikeastaan se, että tässä on kolme, tai jopa neljä akselia jotka eivät ole kyenneet keskustelemaan asioista samalla kielellä. Tarkoitan; sisällöntuottajat (soittajat, laulajat, säveltäjät ja tuottajat), tekniset henkilöt, juristit ja jakelijat. (…) Tekijänoikeusjärjestöt näyttävät ennen kaikkea olevan rahankeräysorganisaatioita jotka eivät erityisemmin välitä asiakkaidensa eduista. Vaikka asiakkaat ehkä kuvittelevat niin.”

Toimittajan täydentävä kysymys: Teoston roolista näyttää olevan edelleen epäselvyyttä, ja siinä mielessä viestinnässänne on parannettavaa. Kuinka monta kertaa olette törmännyt käsitykseen, että Teosto on valtion virasto?

Toimittajan täydentävä kysymys: Kuinka monta kertaa olette törmännyt käsitykseen, että Teosto jotenkin vastaisi jopa tekijänoikeuslainsäädännöstä? (Oikea vastaus on tietysti Eduskunta, ja suomalaisen tekijänoikeuslainsäädännön on noudatettava EU:n yhteisesti sopimia linjauksia).

