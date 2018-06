Kulttuuri

Sisällissodasta espoolaisnuorille kertonut hanke palkittiin

Espoon

Palkintoperustelujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kaupunginmuseon Espoo sisällissodassa -hankkeen nuorisoyhteistyö saa Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon.Palkinnolla Suomen museopedagoginen yhdistys Pedaali ry haluaa nostaa esiin esimerkillisiä satsauksia suomalaisten museoiden yleisötyöhön.Espoo sisällissodassa -hankkeessa nuorille järjestettiin muun muassa arkistopajoja, joiden tuloksena syntyi itse tehtyjä digitarinoita. Pajatyöskentelyn tarkoituksena on ollut tuoda historia omakohtaisemmaksi nuorille. Se auttaa myös hahmottamaan lähdekritiikkiä ja sitä, mistä historia muodostuu.hanke mukaan on erinomainen ja monipuolinen projekti aiheesta, johon liittynyt vaikenemisen kulttuuri on koskettanut liki jokaisen kantasuomalaisen henkilökohtaistakin sukuhistoriaa.Tuomariston mukaan projekti on tuottanut tietoa ja ymmärrystä historiasta elävällä tavalla, myös saattanut vaikuttaa osallistujiinsa henkilökohtaisesti voimauttavalla tasolla.Tunnustuspalkinto luovutettiin Espoon kaupunginmuseon edustajalle Tampereella.Hankkeeseen liittyvä näyttely Särkynyt elämä – sisällissota Espoossa on avoinna 21.10.2018 saakka KAMUssa, Näyttelykeskus WeeGeellä. Näyttelyssä pääosa on annettu aikalaiskertomuksille ja tarinoille, jotka valottavat kokemuksia niin punaisten kuin valkoistenkin puolella.