Musiikissa ja elokuvissa uransa tehneet Jane Birkin ja Charlotte Gainsbourg puhuvat nyt #metoosta: ”Tämä on vallankumous, joka ei tuntunut mahdolliselta” – HS tapasi äidin ja tyttären Espanjassa

Kulttuuri

Musiikissa ja elokuvissa uransa tehneet Jane Birkin ja Charlotte Gainsbourg puhuvat nyt #metoosta: ”Tämä on va

Barcelona

”Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Birkinin

Barcelonassa

Rest-levyllä

Charlotte Gainsbourg esiintyy Flow-festivaalilla la 11.8.