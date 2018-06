Kulttuuri

Neljän Ruusun viidestoista albumi ammentaa iskelmän kaihosta ja korskeasta kitararockista

Ne ajat

saattavat olla tukevasti takana, kun Neljä Ruusua haastoi suomirockin konsensuksen, risteytti kitarat elektroniseen musiikkiin ja korvasi vaatimattoman maanläheisyyden stadionluokan suuruuden­hulluudella. 36 vuotta perustamisensa jälkeen yhtye on turvallisesti kotimaisen radiopopin valtavirtaa.Opportunismista Neljää Ruusua ei saa kiinni, sillä yhtyettä voi pitää yhtenä tämän soundin edellä­kävijöistä. Suomi muuttui Neljän Ruusun kuuloiseksi, ei toisinpäin.Osin tästä johtuen nelikon viidestoista albumi ei varsinaisesti pääse yllättämään, mikä ei ole yksiselitteisesti heikkous. Heti levyn avaus­kolmikko esittelee yhtyeen päälinjat ja osoittaa, että hittivainu on tallella: nimikappale Mustia ruusuja ammentaa iskelmän kaihosta, Älä luovuta on nostalgisen kasarihenkistä synapoppia ja Rakkauden jumala on häpeilemättömän korskeaa kitararockia.Tuttua toki mutta yhtä varmasti toimivaa. Jos kuluvana suvena käännät autoradion hittitaajuudelle, Neljää Ruusua voi olla vaikea välttää.