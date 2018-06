Kulttuuri

Uusi kustantamo haluaa luoda kirjallisuutta algoritmien avulla – Se voi olla hyväksi bisnekselle, mutta ei kir

Kirja-alan

Kulttuurissa on kuitenkin toisin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siksi brittiläiskustantamon ajatus kuukausipalkkaisesta kirjoittamistyöstä on radikaali.

Mutta mitä algoritmiavusteinen kirjallisuus tarkoittaisi kirjallisuuden kannalta?

Niiden avulla markkinoille saadaan yhä helpommin yhä useampia Jane Austen https://www.hs.fi/haku/?query=jane+austen -pastisseja, Dan Brown https://www.hs.fi/haku/?query=dan+brown -kopioita ja Harry Potter -muunnelmia.

Monet