hiljattain elokuvasta, jonka keskeisiin hahmoihin lukeutui Thor, skandi­naavisen mytologian ukkosen jumala. Thor oli menettänyt vasaransa ja kärsinyt tappion taistelussa itseään vahvempaa olentoa vastaan. Elokuvan edetessä Thor tietenkin valaa itselleen uuden vasaran ja jyrisee uusin voimin peittoajansa kimppuun.Ai mitäkö tuijotin? Norjan kulttuuriministeriön tuottamaa opetuselokuvaa kansallismuseossa Oslossa? Ei, vaan Hollywoodin supersankarispektaakkelia Avengers: Infinity War. Elokuvaa esitetään liki kaikkialla maapallolla., mutta vähän se kirpaisee. Naapurimaiden mytologia on popularisoitu maailman mahtavimman viihdekoneiston aineistoksi, ja tuloksena on läjä hittejä.Vuodesta 2011 Thor on esiintynyt jo kolmessa omaa nimeään kantavassa elokuvassa. Niissä nähdään myös Thorin velipuoli Loki, ylijumala Odin, kuoleman jumalatar Hel (nimellä Hela), vartijasotilas Heimdallr (Heimdall) ja taistelun hengetär Valkyria.Ja tarina jatkuu. Uusin Avengers-elokuva on vain palanen yhdysvaltalaisen Marvel-yhtiön sarjakuvamaailman perustalle luodussa supersankarielokuvien jatkumossa. Elokuvaperheen lipputulot lasketaan miljardeissa dollareissa, toisin sanoen yleisö viihtyy. Ensi-iltaviikonloppunaan huhtikuussa Avengers: Infinity War keräsi lipputuloja enemmän kuin mikään elokuva ennen sitä.Tyhjästä tällainen ei tule. Marvel on siirtänyt jumalhahmoja pölyisistä myyttiarkistoista nuorison viihdykkeeksi yli puolen vuosisadan ajan. Versionsa Thorista yhtiön esitteli sarjakuvalehdessä vuonna 1962. Suomennettunakin Thor nähtiin jo 1968, Ihmesarja-lehdessä.Amerikkalaissarjakuviin on versioitu tarujen mahtiolentoja pitkin maailmaa. Kreikasta, Intiasta, Afrikasta, Japanista, Etelä-Amerikasta, Filippiineiltä, Australiasta, Lähi-Idästä, Irlannista...Voi sanoa, että kaikkialta paitsi Suomesta.viihdekihoille edes mainita, että in Finland we have this thing called Kalevala.Onhan ne Kalevalan sankareiden nimet vaikeita: Väinämöinen, Joukahainen, Ilmarinen... Eikä hirven perässä hiihtämisestä kovin näyttävää fantasiarymistelyä välttämättä saisi, tosin voisivathan Hollywoodin herrat taikoa hirvelle lyijysorkat ja lasersarvet.Rohkenen silti ehdottaa. Kalevalassa esiintyy nainen, jonka nimi istuisi kansainväliseen suuhun. #metoo-henkeä mukaillen hän pätkisi miehiltä kaulat katki. Tyylisuuntaa näyttäisi Games of Thrones. Ja niin maailman valkokankaat valloittaisi:Louhi – The Great Witch in the North.