Kollegat ja julkimot muistelevat 61-vuotiaana kuollutta Anthony Bourdainia – ”Anthony teki ajastani avaruudessa makoisampaa”

Kulttuuri

Kollegat ja julkimot muistelevat 61-vuotiaana kuollutta Anthony Bourdainia – ”Anthony teki ajastani avaruudess

Perjantaina

Stunned and saddened by the loss of Anthony Bourdain. He brought the world into our homes and inspired so many people to explore cultures and cities through their food. Remember that help is a phone call away US:1-800-273-TALK UK: 116 123 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 8. kesäkuuta 2018 https://twitter.com/GordonRamsay/status/1005063770744516608?ref_src=twsrc%5Etfw

I have to say I’m in total shock to hear that the amazing @Bourdainhttps://twitter.com/Bourdain?ref_src=twsrc%5Etfw has just died 💔 he really broke the mould, pushed the culinary conversation, Rest in peace chef 👨‍🍳 🙏 thoughts and love to all his family and close friends xxxxxxxxxxx pic.twitter.com/HB7sV7CeRHhttps://t.co/HB7sV7CeRH — Jamie Oliver (@jamieoliver) 8. kesäkuuta 2018 https://twitter.com/jamieoliver/status/1005071271145672705?ref_src=twsrc%5Etfw

RIP doubtful. Tony’s restless spirit will roam the earth in search of justice, truth and a great bowl of noodles. @Bourdainhttps://twitter.com/Bourdain?ref_src=twsrc%5Etfw — Tom Colicchio (@tomcolicchio) 8. kesäkuuta 2018 https://twitter.com/tomcolicchio/status/1005081430936911872?ref_src=twsrc%5Etfw

Bourdainin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Anthony was devoted not only to @AsiaArgentohttps://twitter.com/AsiaArgento?ref_src=twsrc%5Etfw but to the justice she and other Weinstein survivors were denied for so long. His righteous anger and his “small, random acts of kindness and sincerity” is what I will remember most about him. https://t.co/3XrQHJGklvhttps://t.co/3XrQHJGklv — Jake Tapper (@jaketapper) 8. kesäkuuta 2018 https://twitter.com/jaketapper/status/1005057313110151169?ref_src=twsrc%5Etfw

MESSAGE FROM IGGY: “I’m in shock having just heard that Anthony Bourdain has passed away. I loved the guy, and he was a light of kindness and good vibes in my life.



Iggy Pop” — Iggy Pop (@IggyPop) 8. kesäkuuta 2018 https://twitter.com/IggyPop/status/1005095322396315648?ref_src=twsrc%5Etfw

A friend of @StarTalkRadiohttps://twitter.com/StarTalkRadio?ref_src=twsrc%5Etfw. A friend of Food & Culture. A friend to us all. Anthony Bourdain, RIP. (1956-2018). pic.twitter.com/uVqEgldGsLhttps://t.co/uVqEgldGsL — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 8. kesäkuuta 2018 https://twitter.com/neiltyson/status/1005048145057902592?ref_src=twsrc%5Etfw

Just saw the sad news that Anthony Bourdain has died. I watched his show when I was in space. It made me feel more connected to the planet, its people and cultures and made my time there more palatable. He inspired me to see the world up close. #RIPAnthonyBourdainhttps://twitter.com/hashtag/RIPAnthonyBourdain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/Cb6IfmzylNhttps://t.co/Cb6IfmzylN — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 8. kesäkuuta 2018 https://twitter.com/StationCDRKelly/status/1005076061397413888?ref_src=twsrc%5Etfw

Suomalainen

Anthony Bourdainin