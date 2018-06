Etsitkö kesälukemista? – HS:n kriitikot lukivat pinon uunituoreita dekkareita ja löysivät useita erinomaisuuksia Rikosromaanin suosio on pysyvää – pelkästään kevään ja alkukesän aikana niitä on Suomessa julkaistu jo satakunta. HS:n laajassa dekkarikoosteessa kriitikot kertovat uusista dekkareista. Naissankarien osuus on nousussa.