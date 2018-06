Ryhmäteatterin kesänäytelmä Yksi lensi yli käenpesän kuvittaa hippivuosia kevyesti – toimisiko mielisairaalatarina sittenkin paremmin sisätiloissa? Ryhmäteatterin kesänäytelmä on kaukana aurinkoisista tunnelmista. Elokuvasta tuttuun sairaalatarinaan tehdyistä päivityksistä merkittävin on se, että potilaina on nyt sekä miehiä että naisia.