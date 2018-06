Juuso Kekkonen luuli rakastuneensa naiseen, mutta puoliso tunsi itsensä mieheksi – koomikon rohkea monologi suuntaa nyt maailmalle

Fakta

Brighton Fringe



Englannin suurin kulttuurifestivaali, jossa on vuosittain noin tuhat esitystä. Viime vuonna kävijöitä oli 555 000. Britanniassa vielä suurempi festivaali on Edinburgh Festival Fringe.



Tänä vuonna Brightonissa teemamaina ovat Suomi ja Hollanti. Suomesta on esillä tanssia (Milla Virtanen ja Jaakko Toivonen), mimiikkaa (Teatteri Takomo), sirkusta (Company Kate and Pasi, Agit-Cirk), stand-upia (James Lorien MacDonald, Juuso Kekkonen), kaupunkitapahtumia (Other Spaces), musiikkikomediaa (Fabulous Bäckström Brothers) ja graffiti-taidetta (Jussi TwoSeven).