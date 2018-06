Kulttuuri

Yli 7 miljoonaa käyntiä Suomen museoissa viime vuonna – suosituin oli Suomen Kansallismuseo

museoissa tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys vuonna 2017. Museokäyntejä tilastoitiin yhteensä yli 7 miljoonaa (7 079 919). Museokäyntien kokonaismäärässä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,9 prosenttia.Eniten museokäyntejä 2017 keräsi Suomen Kansallismuseo, yli 565 000. Tällä hetkellä Kansallismuseossa on nähtävissä muiden muassa Barbien historiasta kertova näyttely.Muita yli 200 000 käyntiä viime vuonna keränneitä museoita olivat Helsingissä sijaitsevat Ateneumin taidemuseo (yli 440 000 käyntiä), pääsymaksuton Helsingin Kaupunginmuseo (yli 434 000 käyntiä), Nykytaiteen museo Kiasma (yli 295 000 käyntiä) ja Helsingin Taidemuseo HAM (yli 203 000 käyntiä).Myös Tampereen kaupungin historialliset museot keräsivät yhteensä yli 250 000 museokäyntiä viime vuonna.oli viime vuonna 154 ammatillisesti hoidettua museota, jotka ylläpitivät yhteensä 323 museokohdetta.Museoiden kokonaismenot olivat noin 251,7 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Museoiden omat tulot eli pääsymaksuista, palvelu- ja tuotemyynnistä sekä muista omatoimisista tuloista ja sponsorituesta muodostuvat tulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 prosenttia.ovat kasvattaneet kävijämääräänsä onnistuneiden näyttelyiden ja museokortin ansiosta. Tänä vuonna esillä on muun muassa ruotsalaista designia Didrichsenin taidemuseossa.