Game of Thrones -kirjailija blogissaan: Jo julkistetun pilottijakson lisäksi suunnitteilla on useampi uusi sarja – ja kyllä, myös vuosia odotettu kirja on tulossa George R. R. Martin kertoi, että ainakin kolme uutta Game of Thrones -maailman historiaan sijoittuvaa televisiosarjaa on parhaillaan kehitteillä.