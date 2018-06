Taiteilija Heljä Liukko-Sundström haluaisi keksiä vielä yhden asian, miten yhdistää lasi ja keramiikka: ”Siksi minun pitää elää näin kauan, että saan sen valmiiksi”

Kulttuuri

Taiteilija Heljä Liukko-Sundström haluaisi keksiä vielä yhden asian, miten yhdistää lasi ja keramiikka: ”Siksi

Tehdään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtaosaa

Valoisan

Liukko-Sundströmillä