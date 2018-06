Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna – Buddha matkustaa Marsiin ja Helsinki muuttuu Moskova

Milloin on nyt?

Marko Vuokola

Marko Vuokola: When Is Now 29.6. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Buddha matkustaa Marsiin

Tanskalaisen

Space Train 8.7. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti, ke, pe 11–17, to 11–18, la–su 12–16.

Ovet, ikkunat ja ihmiset

Arkkitehti

Ovista ja ikkunoista 1.7. saakka Galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Lumoava mediapaneeli

Monenlajiset

The System 5.8. saakka Galleria Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.

Lavastamisen taide

Amerikkalaiset

The Art of Set Design 17.6. asti, Galleria Heino (Uudenmaankatu 16–20). La–su 12–16.