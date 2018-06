Carl Knifin tanssiteos sai kantaesityksensä Kuopio tanssii ja soissa – myös festivaalin uusi taiteellinen johtaja pääsi lauteille

Kulttuuri

Carl Knifin tanssiteos sai kantaesityksensä Kuopio tanssii ja soissa – myös festivaalin uusi taiteellinen joht

Harjoituksissa

Teos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuopiossa

Kuopio tanssii ja soi jatkuu 20.6. saakka.